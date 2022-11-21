Токаєв залишається: ЦВК Казахстану оголосила попередні результати виборів президента
Розрив між Касим-Жомартом Токаєвим та кандидатом Жигулі Дайрабаєвим склав більш ніж 70% голосів, інформує
Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу прогнозовано здобув чинний президент Касим-Жомарт Токаєв,
Попередні підсумки голосування мають такий вигляд:
- Касим-Жомарт Токаєв – 81,31%
- Жигулі Дайрабаєв (Народно-демократична патріотична партія «Ауїл») – 3,42%
- Каракат Абден (республіканське громадське об'єднання Національний альянс професійних соціальних працівників) – 2,60%
- Мейрам Кажікен (республіканське об'єднання профспілок «Аманат») – 2,53%
- Нурлан Ауесбаєв (Загальнонаціональна соціал-демократична партія) – 2,22%
- Салтанат Турсинбекова (республіканське громадське об'єднання «?аза? аналари – д?ст?рге жол») – 2,12%
- Проти всіх – 5,08%
Підсумкова явка виборців на виборах становила 69,44%.
Зазначимо, що екзитполи, результати яких оголосили увечері 20 листопада, також показали перемогу Токаєва. Так, у міжнародному інституті регіональних досліджень "Відкрите суспільство" заявили, що за чинного президента проголосували 82,45% виборців, а в Інституті громадської політики партії "Аманат" - 85,52%.
Конкуренти Токаєва до цього у великій політиці не були помічені і зареєструвалися буквально за два місяці до виборів.