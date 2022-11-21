Токаєв залишається: ЦВК Казахстану оголосила попередні результати виборів президента

Розрив між Касим-Жомартом Токаєвим та кандидатом Жигулі Дайрабаєвим склав більш ніж 70% голосів, інформує ZN.ua.

Токаєв залишається: ЦВК Казахстану оголосила попередні результати виборів президента
© прес-служба Сенату Казахстану

Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу прогнозовано здобув чинний президент Касим-Жомарт Токаєв, передає NUR.KZ.

Попередні підсумки голосування мають такий вигляд:

  • Касим-Жомарт Токаєв – 81,31%
  • Жигулі Дайрабаєв (Народно-демократична патріотична партія «Ауїл») – 3,42%
  • Каракат Абден (республіканське громадське об'єднання Національний альянс професійних соціальних працівників) – 2,60%
  • Мейрам Кажікен (республіканське об'єднання профспілок «Аманат») – 2,53%
  • Нурлан Ауесбаєв (Загальнонаціональна соціал-демократична партія) – 2,22%
  • Салтанат Турсинбекова (республіканське громадське об'єднання «?аза? аналари – д?ст?рге жол») – 2,12%
  • Проти всіх – 5,08%

Підсумкова явка виборців на виборах становила 69,44%.

Зазначимо, що екзитполи, результати яких оголосили увечері 20 листопада, також показали перемогу Токаєва. Так, у міжнародному інституті регіональних досліджень "Відкрите суспільство" заявили, що за чинного президента проголосували 82,45% виборців, а в Інституті громадської політики партії "Аманат" - 85,52%.

Конкуренти Токаєва до цього у великій політиці не були помічені і зареєструвалися буквально за два місяці до виборів.





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