Лукашенко не будет держаться за кресло "посиневшими пальцами", однако планирует баллотироваться в 2020 и 2025 годах

Лукашенко возглавляет страну пять сроков подряд с 1994 года.

Лукашенко не будет держаться за кресло "посиневшими пальцами", однако планирует баллотироваться в 2020 и 2025 годах
Александр Лукашенко
Фото: verelq.am

Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосования на парламентских выборах заявил журналистам, что намерен баллотироваться на пост президента страны в 2020 и 2025 годах, сообщает 17 ноября его пресс-служба.

"Президент прокомментировал намерение баллотироваться на предстоящих выборах главы государства в 2020 и 2025 годах. Александр Лукашенко подчеркнул, что не держится за этот пост, но считает для себя обязательным предложить свою кандидатуру, а люди сделают выбор", – сказано в сообщении.

РоSSийский "Интерфакс" пишет, что Лукашенко заявил, что не будет держаться за свое кресло "посиневшими пальцами".

По словам президента Беларуси, он не обидится, если его не поддержат на выборах. Однако, как отметил Лукашенко, если граждане Беларуси ценят стабильность, суверенитет и независимость, то они "сами должны прийти и сказать: "Президент, ты еще здоров, баллотируйся, пожалуйста".

Лукашенко возглавляет страну пять сроков подряд с 1994 года.

Сегодня в Беларуси проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания VII созыва. По данным белорусской ЦИК, на 110 мест в Палате представителей Национального собрания претендует 513 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений.

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