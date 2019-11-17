Советник Зеленского подтвердил информацию о скором возвращении РФ захваченных украинских кораблей

Офис президента подтвердил, что процесс возвращения захваченных Россией украинских кораблей находится на завершающем этапе.

Об этом сообщил советник президента Украины Андрей Ермак, пишет НВ.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - сказал он.

Ранее Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль за судами, захваченными в Керченском проливе почти год назад.

Накануне роSSийское издание "Коммерсантъ" сообщило о "принципиальном решении" вернуть корабли Украине. По данным газеты, стороны договорились о передаче кораблей до саммита "нормандской четверки". В то же время сегодня МИД РоSSии опроверг привязку к конкретным датам и заявил, что Киев мог забрать их в любое время.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива РоSSия захватила украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вместе с экипажем суден. Всего там было 24 украинских моряка. Их отпустили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. РоSSия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

Командующий ВМС Игорь Воронченко говорил, что РоSSия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.