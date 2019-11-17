Советник Зеленского подтвердил информацию о скором возвращении РФ захваченных украинских кораблей

Процесс "уже на завершающем этапе".

Советник Зеленского подтвердил информацию о скором возвращении РФ захваченных украинских кораблей
Фото: УП

Офис президента подтвердил, что процесс возвращения захваченных Россией украинских кораблей находится на завершающем этапе.

Об этом сообщил советник президента Украины Андрей Ермак, пишет НВ.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - сказал он.

Ранее Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль за судами, захваченными в Керченском проливе почти год назад.

Накануне роSSийское издание "Коммерсантъ" сообщило о "принципиальном решении" вернуть корабли Украине. По данным газеты, стороны договорились о передаче кораблей до саммита "нормандской четверки". В то же время сегодня МИД РоSSии опроверг привязку к конкретным датам и заявил, что Киев мог забрать их в любое время.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива РоSSия захватила украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вместе с экипажем суден. Всего там было 24 украинских моряка. Их отпустили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. РоSSия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

Командующий ВМС Игорь Воронченко говорил, что РоSSия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

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