Конгрессмен Шифф назвал Луценко и Шокина коррумпированными из-за травли экс-посла США

"Йованович не только «разозлила» коррумпированных украинцев, но и некоторых американцев".

Конгрессмен Шифф назвал Луценко и Шокина коррумпированными из-за травли экс-посла США
Экс-посол США Мари Йованович
Фото: Цензор

Конгрессмен США от Демократической партии Адам Шифф, который в Палате представителей возглавляет комитет по разведке, считает, что экс-посол в Украине Мари Йованович сильно "разозлила" корумпированных чиновников, как в Украине, так и в США.

Об этом он заявил перед ее выступлением в Конгрессе, передает CBS News.

"Посол Йованович не только «разозлила» коррумпированных украинцев, таких как бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, но и некоторых американцев, таких как Руди Джулиани, личный адвокат Дональда Трампа, и двух обвиняемых, которые сейчас работают с ним, - Игоря Фрумана и Льва Парнаса... Луценко, Джулиани, Фруман, Парнас и другие... продвигали клеветническую кампанию против нее, основанную на ложных обвинениях", - сказал Шифф.

Конгрессмен подчеркнул, что президент действительно имеет право назначать или отстранять любого посла, но вопрос в том, что Трамп отозвал посла с "прекрасной репутацией в борьбе с коррупцией в Украине".

Йованович в своем выступлении рассказала, что что из-за своей борьбы с коррупцией в Украине она разгневала многих чиновников, в том Луценко и Виктора Шокина. Она также заявила, что Луценко выдвигал против неё ложные обвинения.

"Я не распространяла список лиц, которые не должны преследоваться украинскими правоохранительными органами. Это было фабрикацией господина Луценко. Он ранее признал, что такого списка никогда не было. Я не говорила Луценко или иным украинским должностным лицам кого они должны и ее должны преследовать в судебном порядке. Я отстаивала позицию США о верховенстве права", - сказала экс-посол.

Отвечая на вопрос юриста со стороны демократов, сделает ли президент Украины Владимир Зеленский все возможное, чтобы удовлетворить президента США, если сможет, Йованович дала положительный ответ.

"Если сможет. Я уверена, что в украинском правительстве происходили значительные обсуждения этого (так называемой просьбы Трампа расследовать кейс Байдена). Мы действительно являемся важным партнерам для Украины с точки зрения безопасности, да и с точки зрения политики. Поэтому одна из главных функций президента Украины заключается в том числе в обеспечение прочных взаимоотношений с США", - сказала Йованович.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей рассказал, что экс-генпрокурор Украины Луценко клялся отомстить Йованович и предоставил адвокату президента США Рудольфу Джулиани информацию в надежде на то, что это приведет к ее отставке.

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