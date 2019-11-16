Команда прокурора ГПУ Кулика передала дело Бакулина по "вышкам Бойко" в суд

В частности, Бакулина обвиняют в причастности к незаконному завладению средствами "Черноморнефтегаза".

Команда прокурора ГПУ Кулика передала дело Бакулина по "вышкам Бойко" в суд
Константин Кулик
Фото: News24UA

Прокурорская группа во главе с прокурором Генеральной прокуратуры Константином Куликом передала в Печерский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" и экс-нардепа Евгения Бакулина. Об этом говорится в письме Генеральной прокуратуры Украины в адрес Печерского суда и самого Бакулина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

Как сообщается, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. Его, среди прочего, обвиняют в причастности к незаконному завладению денежными средствами компании "Черноморнефтегаз" в сумме более 3,2 млрд грн при осуществлении закупок самоподъемных буровых установок "Петр Годованец" и "Украина" (дело о так называемых вышках Бойко).

Бакулин был объявлен в розыск в апреле 2018 года. В июле 2019 года Федеральная прокуратура Швейцарии арестовала 40 млн долларов на счетах детей Бакулина в местных банках.

В апреле 2019 года Константин Кулик, который вел расследование дела "вышек Бойко", обвинил на тот момент генпрокурора Юрия Луценко и его заместителей Евгения Енина и Алину Стрижевскую в саботаже расследования коррупции в НАК "Нафтогаз Украины". Как говорится в рапорте, руководители ГПУ вмешивались в расследование в интересах подозреваемых. После того как рапорт оказался в СМИ, Енин подал в отставку.

Напомним, в 2010-2011 гг., когда Юрий Бойко возглавлял Минэнерго, "Черноморнефтегаз" за 800 млн долларов купил две самоподъемные плавучие буровые установки пятого поколения "Петр Годованец" и "Украина". Победителями тендеров стала латвийская компания Rigas Kugu Buvetava и Highway Investment Processing LLP из Уэльса. Цена производителя была почти вдвое меньше, чем заплатил "Черноморнефтегаз".

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