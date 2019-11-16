Суд завершил избрание меры пресечения фигурантам "дела бронежилетов"

Три человека арестованы, еще двое - под домашним арестом.

Суд завершил избрание меры пресечения фигурантам "дела бронежилетов"
На складі
Фото: www.facebook.com/chymak.bm

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения всем фигурантам уголовного производства о закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для Министерства обороны.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Три чиновника Минобороны арестованы с возможность выйти под залог 76 млн гривен. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двум суд избрал домашний арест. Это заместительница начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещественного имущества Василий Саковец.

Всем им вменяют ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 (бездеятельность военной власти по предварительному сговору группы лиц) - закупка некачественных бронежилетов по завышенной цене.

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