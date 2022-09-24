В Ізюмі завершили ексгумацію тіл: знайдено 447 загиблих

Більшість тіл зі слідами тортур.

У деокупованому Ізюмі завершилася ексгумація тіл на місці масового поховання вбитих російськими окупантами українців. За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, знайдено тіла 447 загиблих.

"Роботи тривали тиждень безперервно. З могил дістали 447 тіл загиблих. З них 215 жінок, 194 чоловіки, 5 дітей, а також 22 військовослужбовці. Крім того, виявили останки 11 осіб, стать яких зараз неможливо визначити", - повідомив він у Facebook.

Клименко повідомив, що знайдено багато тіл зі слідами тортур, тепер чекає робота з ідентифікації кожного загиблого.

Раніше губернатор Харківської області Олег Синегубов повідомив, що більшість ексгумованих тіл мають сліди насильницької смерті, а 30 - сліди тортур. Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з переломами кінцівок та вогнепальними пораненнями.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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