Национальные творческие союзы будут финансироваться попроектно, - Бородянский

Министерство пересматривает принцип финансирования союзов художников, писателей, журналистов и т.д.

Национальные творческие союзы будут финансироваться попроектно, - Бородянский
Фото: Макс Левин

Национальные творческие союзы будут получать государственное финансирование согласно той деятельности, которую ведут и которая заметна в обществе.

Об этом заявил министр культуры Владимир Бородянский на встрече с журналистами и редакторами СМИ, передаёт корреспондент LB.ua.

"Я считаю несправедливым тот факт, что национальные творческие союзы получают государственное финансирование по умолчанию, - отметил министр. - Они должны получать деньги попроектно, согласно той работе, которую они делают и которую видит общество".

Так, в расходной части закона про государственный бюджет на 2020 год статья о союзах называется "Осуществление культурно-художественных мероприятий национальными творческими союзами и Всеукраинским товариществом "Просвита". В ней заложено около 24,6 млн грн. Раньше эта бюджетная статья называлась "финансовая поддержка национальных творческих союзов и Всеукраинского товарищества "Просвита" и в 2019 году на нее выделили 87,5 млн грн.

Всего в бюджете Министерства культуры, молодежи и спорта на 2020 год - 15 млрд грн.

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