Олегу Сенцову в Лондоне вручили премию в области защиты прав человека имени Магнитского

Сенцов стал лауреатом этой премии еще в прошлом году, однако не мог ее забрать, поскольку находился за решеткой РФ.

Олегу Сенцову в Лондоне вручили премию в области защиты прав человека имени Магнитского
Фото: golos-ameriki

Украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Олегу Сенцову в Лондоне вручили международную премию в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского, которую ему присудили еще в прошлом году. Об этом пишет "Голос Америки".

Трансляция церемонии велась на ютубе инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Где работал Сергей Магнитский.

Награду вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

Напомним, премия имени Магнитского учреждена в 2015 году. Это не денежная премия, он присуждается, в частности, "за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека не только в РоSSии, но и в других странах".

Кроме Сенцова, лауреатами премии 2018 года были: роSSийский политик Алексей Навальный, правозащитница Зоя Светова, юристы из Гватемалы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, журналист-расследователь из Великобритании Элиот Хиггинс и, посмертно - американский сенатор Джон Маккейн.

Также украинский режиссер Олег Сенцов получал премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова и награду проекта "Платформа европейской памяти и совести", исследующего тоталитарные режимы в Европе в 20 веке.

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