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2019-11-15
На Закарпатье громада храма отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ
Суд окончательно подтвердил право громады на изменение религиозной принадлежности.
Фото: pomisna.info
Религиозная громада храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Пилипец Межгорского района Закарпатья отстояла в Верховном суде свое право на изменение религиозной принадлежности.
Об этом информирует пресс-служба Православной церкви Украины.
"Таким образом, окончательно подтверждено право общины на переход из Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата в Закарпатскую епархию поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области суд отстранил от должности чиновника ОГА за регистрацию общин ПЦУ.
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