На Закарпатье громада храма отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ

Суд окончательно подтвердил право громады на изменение религиозной принадлежности.

На Закарпатье громада храма отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ
Фото: pomisna.info

Религиозная громада храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Пилипец Межгорского района Закарпатья отстояла в Верховном суде свое право на изменение религиозной принадлежности.

Об этом информирует пресс-служба Православной церкви Украины.

"Таким образом, окончательно подтверждено право общины на переход из Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата в Закарпатскую епархию поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области суд отстранил от должности чиновника ОГА за регистрацию общин ПЦУ.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к ЗеленскомуАрестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому
Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"
Американский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около КрымаАмериканский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Судью Барышевского райсуда, которая приостановила лицензию SkyUp, отстранили от правосудияСудью Барышевского райсуда, которая приостановила лицензию SkyUp, отстранили от правосудия
"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова
Баканов хочет для СБУ самые высокие зарплаты среди правоохранительных органовБаканов хочет для СБУ самые высокие зарплаты среди правоохранительных органов
Партия "Голос" решила выдвинуть своего кандидата в мэры КиеваПартия "Голос" решила выдвинуть своего кандидата в мэры Киева
Для 35 судей Антикорупционного суда купят служебные квартиры по 2,5 млн гривенДля 35 судей Антикорупционного суда купят служебные квартиры по 2,5 млн гривен
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министровЗеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
Апелляционный суд назначил судей по делу о национализации ПриватБанкаАпелляционный суд назначил судей по делу о национализации ПриватБанка
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензииГлава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Абромавичус взял в "Укроборонпром" своего бывшего зама по МинэкономикиАбромавичус взял в "Укроборонпром" своего бывшего зама по Минэкономики
НАБУ занимается незаконной слежкой в ЕСПЧ, - правозащитникиНАБУ занимается незаконной слежкой в ЕСПЧ, - правозащитники
Последние новости
Подгружаем последние новости