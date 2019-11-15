Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин

Она будет состоять из текстиля ручной работы.

Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин

Сын королевы Великобритании, 70-летний принц Чарльз, выпустит капсульную коллекцию женской и мужской одежды. Его благотворительный фонд The Prince's Foundation совместно с итальянской компанией Yoox Net-a-Porter уже начали работать над ее созданием.

Коллекция называется The Modern Artisan ("Современный ремесленник") и будет представлена летом 2020 года. В нее войдут вещи сезона осень-зима 2020-2021, пишет Harper's Bazaar.

"Разработанная в Италии и созданная в Британии, коллекция The Modern Artisan станет важным подтверждением того, как таланты и технологии могут работать без границ и рамок", - заявил гендиректор интернет-магазина одежды Yoox Net-a-Por Федерико Марчетти.

Вся одежда будет состоять из текстиля ручной работы, а в создании примут участие студенты из Британии и Италии. Сообщается также, что вырученные от продажи деньги пойдут в благотворительный фонд принца Чарльза.

Наследник британского престола и ранее выступал в неожиданных ролях. В 2012 году он внезапно появился в телеэфире в качестве ведущего прогноза погоды в Шотландии. Также он снимался в документальном фильме, где поделился личными воспоминаниями о годах правления своей матери, Елизаветы II.




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