В МИД Украины назвали главные темы переговоров в "нормандском формате"

Во время встречи глав государств "нормандской четверки" Украина будет обсуждать возможность возвращения политических заключенных из РФ и оккупированного Крыма.

Об этом во время совместного брифинга с австрийским коллегой Александром Шелленбергом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Еще одной важнейшей темой переговоров станет завершение боевых действий на Донбассе.

"Последняя встреча [нормандской четверки] состоялась три года назад, за это время накопилось много вопросов, которые мы надеемся развязать. Но главное, что мы пытаемся сделать - это шаг к миру. В идеальном варианте - завершить этот процесс и войну на востоке Украины, которая забирает наших людей и наш шанс на развитие", - заявил Пристайко.

Последнее перемирие стоило Украине более 30 жизней, сказал министр.

"Как минимум, эта встреча должна стать катализатором большого обмена политическими заключенными. Мы хотим получить максимальное количество наших людей, которые находятся в тюрьмах роSSийских, на территории так называемых непризнанных республик и в Крыму", - добавил он.

Вадим Пристайко подчеркнул, что результаты переговоров о завершении войны зависят от готовности роSSийской стороны. "Мы увидим, чем это может закончиться", - подытожил он.