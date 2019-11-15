В МИД Украины назвали главные темы переговоров в "нормандском формате"

Одна из них - возвращение политических заключенных.

В МИД Украины назвали главные темы переговоров в "нормандском формате"
Фото: Скриншот видео

Во время встречи глав государств "нормандской четверки" Украина будет обсуждать возможность возвращения политических заключенных из РФ и оккупированного Крыма.

Об этом во время совместного брифинга с австрийским коллегой Александром Шелленбергом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Еще одной важнейшей темой переговоров станет завершение боевых действий на Донбассе.

"Последняя встреча [нормандской четверки] состоялась три года назад, за это время накопилось много вопросов, которые мы надеемся развязать. Но главное, что мы пытаемся сделать - это шаг к миру. В идеальном варианте - завершить этот процесс и войну на востоке Украины, которая забирает наших людей и наш шанс на развитие", - заявил Пристайко.

Последнее перемирие стоило Украине более 30 жизней, сказал министр.

"Как минимум, эта встреча должна стать катализатором большого обмена политическими заключенными. Мы хотим получить максимальное количество наших людей, которые находятся в тюрьмах роSSийских, на территории так называемых непризнанных республик и в Крыму", - добавил он.

Вадим Пристайко подчеркнул, что результаты переговоров о завершении войны зависят от готовности роSSийской стороны. "Мы увидим, чем это может закончиться", - подытожил он.

Также глава МИД Украины сообщил, что пока нет точной даты саммита "четверки", но надеется, что встреча произойдет до конца этого года. Помимо этого, он опроверг возможность встречи президентов Украины и РоSSии тет-а-тет.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к ЗеленскомуАрестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому
Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"
Американский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около КрымаАмериканский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Пристайко не исключил выход Украины из Минских соглашенийПристайко не исключил выход Украины из Минских соглашений
Порошенко обсудил с Броком действия Украины в гибридной войне с РоссиейПорошенко обсудил с Броком действия Украины в гибридной войне с Россией
Глава МИД Беларуси назвал "негативным примером" евроинтеграцию УкраиныГлава МИД Беларуси назвал "негативным примером" евроинтеграцию Украины
Коломойский выступил за улучшение отношений РоSSии и УкраиныКоломойский выступил за улучшение отношений РоSSии и Украины
Депутат прогнозирует провал Украины на Олимпиаде из-за отсутствия у наших спортсменов надлежащих условий подготовкиДепутат прогнозирует провал Украины на Олимпиаде из-за отсутствия у наших спортсменов надлежащих условий подготовки
Минкультуры проводит проверку в Музее истории Украины в КиевеМинкультуры проводит проверку в Музее истории Украины в Киеве
Гончарук поручил провести аэрофотосъемку УкраиныГончарук поручил провести аэрофотосъемку Украины
В Кремле назвали очередное условие для встречи в "нормандском формате"В Кремле назвали очередное условие для встречи в "нормандском формате"
В 13 областях Украины аграрии перекрыли дороги, протестуя против продажи землиВ 13 областях Украины аграрии перекрыли дороги, протестуя против продажи земли
Польша передала задержанного "унсовца" Мазура на поруки консула Украины в ЛюблинеПольша передала задержанного "унсовца" Мазура на поруки консула Украины в Люблине
Последние новости
Подгружаем последние новости