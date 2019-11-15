Литва приветствовала решение Рады по рынку земли
"Верховная Рада Украины продемонстрировал твердую приверженность реформам2.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал принятие украинским парламентом в первом чтении законопроекта о рынке земли.
"Сегодня Верховная Рада Украины продемонстрировал твердую приверженность реформам. Приветствую первый шаг к открытию рынка земли. Важно для модернизации страны и установления принципов свободного рынка", - написал Линкявичюс в твиттере.
Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За него проголосовали 240 народных депутатов ("Слуга народа" - 227 и 13 внефракционных). Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.
В связи с этим партия "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к президенту, заявив, что "Зеленский перешел все красные линии".
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15.11.2019 13:35