Литва приветствовала решение Рады по рынку земли

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал принятие украинским парламентом в первом чтении законопроекта о рынке земли.

"Сегодня Верховная Рада Украины продемонстрировал твердую приверженность реформам. Приветствую первый шаг к открытию рынка земли. Важно для модернизации страны и установления принципов свободного рынка", - написал Линкявичюс в твиттере .

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За него проголосовали 240 народных депутатов ("Слуга народа" - 227 и 13 внефракционных). Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.

В связи с этим партия "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к президенту, заявив, что "Зеленский перешел все красные линии".