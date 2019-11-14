Киевлянина, который обсыпал судью мукой, приговорили к общественным работам

Орест Гаранджа рассказал, что хотел обсыпать мукой депутата Киевсовета Мирошниченко, но тот не пришел.

Киевлянина, который обсыпал судью мукой, приговорили к общественным работам
Фото: graty.me

Соломенский районный суд Киева приговорил к шести месяцам исправительных работ руководителя общественной организации "Не молчи" Ореста Гаранджу, который обсыпал судью мукой.

Об этом сообщило издание "Граты".

Инцидент, за который осудили Гаранджу произошел 22 января 2018 года. Тогда апелляционный суд рассматривал долговой спор между активистом и депутатом Киевсовета Игорем Мирошниченко, который, по словам Гаранджи, задолжал ему 1,7 млн гривен.

Когда судья Елена Лапчевская отказала истцу в удовлетворении его ходатайства о приобщении документов к материалам дела, Гаранджа неожиданно подошел к ней со словами "извините, я вынужден пойти на этот шаг" начал посыпать ее мукой. После этого онзаявил: "Сейчас я совершил нарушение правопорядка в связи с тем, что у нас нет верховенства права, к сожалению, и мы должны бороться с этим. Я готов нести ответственность".

После инцидента судья взяла небольшой перерыв и в этот день вынесла решение в пользу Гаранджи, подтвердив, что депутат Мирошниченко должен ему деньги. Позже в суд прибыла полиция, которая открыла в отношении активиста уголовное производство. Следователь квалифицировал действия Гаранджи как "вмешательство в деятельность судьи с целью помешать ему выполнять свои обязанности" (ч.1 ст. 376 Уголовного кодекса).

Дело рассматривал Соломенский районный суд Киева. На заседании Гаранджа рассказал, что принес муку, чтобы бросить ее в Мирошниченко, но тот не пришел. По его словам, он бросил мешок на стол судьи, потому что был в отчаянии от того, что рассмотрение его иска затянулось.

Гаранджа раскаялся в содеянном и признал, что совершил нарушение, но не согласился с квалификацией его действий. Он считает, что не ставил целью помешать судье и совершил лишь мелкое хулиганство.

12 ноября суд признал его виновным во вмешательстве в деятельность судьи и назначил наказание в виде шесть месяцев исправительных работ. Пока решение не вступило в силу. Гаранджа сказал, что будет подавать апелляцию.

Напомним, между Гаранджой и Мирошниченко существует давний конфликт. В октябре 2015 года Гаранджа облил депутата зеленкой возле здания Печерского суда в Киеве, а в апреле 2016 года - фекалиями в здании Киевсовета. Мирошниченко утверждает, что Гаранджа его "преследует" его уже много лет.

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