Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому

"Наши страдания не должны быть бесполезны, на колени только перед Богом".

?Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому
Фото: Крымская солидарность

Арестованный в Крыму по обвинению в подготовке теракта украинский активист Олег Приходько обратился из СИЗО к украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому.

"Я уже вижу, что нас, политзаключенных, поддерживает наша родная страна. За это я еще больше горжусь нашей нацией. С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, поэтому на колени только перед Богом! Не должно быть чтобы наша нация превратилась в продажных манкуртов", - говорится в заявлении, текстом которого располагает LB.ua.

В своем письме Приходько отметил, что его обвиняют в терроризме за то, что он защищал честь и достоинство украинского флага.

"Братья и сестры! Меня обвиняют в терроризме. За то, что я защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинский знамени! Мы не первые и не последние, кто продолжают борьбу за существование нашей идентичности, нашей нации. От Запорожской Сечи до Карпаты, наши родители воевали за свое существование. Дух Степана Бандеры в наших сердцах!" - говорится в обращении.

Напомним, Приходько был задержан 9 октября 2019 года, после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже сотрудники ФСБ обнаружили тротиловую шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов.

В отношении Приходько возбудили уголовное дело по подозрению в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. Предъявлено обвинение в подготовке террористического акта (ч.1 ст.30 и ч.1 ст.205 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч.1 ст. 223.1 УК РФ

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