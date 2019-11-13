Порошенко обсудил с Броком действия Украины в гибридной войне с Россией

А также высказали серьезную обеспокоенность в связи с последними проявлениями давления на свободу слова и средства массовой информации.

Лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко встретился со Специальным советником Президента Европейской Комиссии Элмаром Броком и обсудил с ним вызовы, которые стоят перед Украиной на нынешнем этапе, прежде всего в контексте противодействия продолжающейся роSSийской гибридной агрессии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Стороны приветствовали весомую победу Украины над Россией в Международном суде ООН о признании юрисдикции суда по делу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и запрете всех форм расовой дискриминации. Это очередное свидетельство, что РФ является агрессором и несет ответственность за совершенные преступления. Подтверждено, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также во время встречи Порошенко и Брок коснулись вопроса противодействия завершению строительства «Северного потока-2» как угрозы для энергетической безопасности Украины и ЕС . А также высказали серьезную обеспокоенность в связи с последними проявлениями давления на свободу слова и средства массовой информации в Украине.