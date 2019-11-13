НАТО придется покупать памперсы из-за роSSийских танков, - Коломойский

Олигарх дал интервью американскому изданию.

НАТО придется покупать памперсы из-за роSSийских танков, - Коломойский
Фото: Макс Левин

Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью New York Times заявил, что "русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы", из-за чего "НАТО загрязнит себе штаны и купит памперсы".

По словам миллиардера, он активно работает над окончанием войны в Украине, но отказался разглашать детали, потому что "американцы помешают и все испортят".

Он также подчеркнул, что все еще намерен вернуть ПриватБанк в свою собственность или получить за него компенсацию. Олигарх заявил, что ответственные за национализацию банка должны понести наказание и "для них должна быть возвращена смертная казнь".

Помимо этого, Игорь Коломойский выступил за восстановление отношений РоSSии и Украины. Также он обвинил США в том, что те "заставляют нас воевать".

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