На Донбассе обстреляли "Бахмутский аграрный союз"

РоSSийские вооруженные формирования 9 ноября вновь обстреляли "Бахмутский аграрный союз", расположенный в н.п. Новолуганское Донецкой области. Огонь велся из оружия разного типа, в том числе из гранатомета РПГ-7 и станкового противотанкового гранатомета СПГ-9М, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Следы от обстрела зафиксировала наблюдательная группа "Светлодарск" Совместного центра по контролю и координации.

Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

"Зафиксировано хвостовую часть от обстрела СПГ-9М на расстоянии около 15 метров от помещения содержания животных и хвостовую часть об обстрела РПГ-7 на обочине технического проезда к цеху воссоздания поголовья", - добавили в штабе ООС.

Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

Во время обстрела никто не пострадал, объекты инфраструктуры БАС разрушены не были.

Напомним, что "Бахмутский аграрный союз" обстреливался уже несколько раз, в том числе и в августе 2019. Во время одного из таких обстрелов в результате попадания боеприпасов в служебных помещениях свинофермы агрофирмы разбились окна.