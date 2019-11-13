На Донбассе обстреляли "Бахмутский аграрный союз"
Огонь велся из оружия разных типов.
РоSSийские вооруженные формирования 9 ноября вновь обстреляли "Бахмутский аграрный союз", расположенный в н.п. Новолуганское Донецкой области. Огонь велся из оружия разного типа, в том числе из гранатомета РПГ-7 и станкового противотанкового гранатомета СПГ-9М, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
Следы от обстрела зафиксировала наблюдательная группа "Светлодарск" Совместного центра по контролю и координации.
"Зафиксировано хвостовую часть от обстрела СПГ-9М на расстоянии около 15 метров от помещения содержания животных и хвостовую часть об обстрела РПГ-7 на обочине технического проезда к цеху воссоздания поголовья", - добавили в штабе ООС.
Во время обстрела никто не пострадал, объекты инфраструктуры БАС разрушены не были.
Напомним, что "Бахмутский аграрный союз" обстреливался уже несколько раз, в том числе и в августе 2019. Во время одного из таких обстрелов в результате попадания боеприпасов в служебных помещениях свинофермы агрофирмы разбились окна.
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Политика
13.11.2019 10:41