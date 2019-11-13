Во время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригады

Их состояние оценивается как тяжелое, готовится авиамедицинская эвакуация.

Во время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригады
Фото: стоп-кадр видео

Во время подрыва на неизвестном устройстве, который произошел около 16:00 12 ноября в зоне ООС, пострадали двое военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Они получили минно-взрывные травмы, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook. Взрыв произошел во время обхода позиций на линии взводных и ротных опорных пунктов в районе н.п. Новотроицкое.

"Раненых немедленно доставили во врачебно-сестринскую бригаду районной больницы в Волновахе, где предоставили им квалифицированную помощь", - уточнили в штабе ООС.

В дальнейшем их эвакуируют на вертолете в военно-медицинское учреждение высшего уровня.

Напомним, что в районе Докучаевска был ранен комбриг 128-й горно-штурмовой бригады - полковник Евгений Коростелев. Он доставлен в госпиталь. Кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
В Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетовВ Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
Блок рекламы


Похожие новости
Чиновники Броварского района раздали 18 гектаров земли в зоне прохождения Большой кольцевой дорогиЧиновники Броварского района раздали 18 гектаров земли в зоне прохождения Большой кольцевой дороги
Комбриг 128-й бригады ранен вблизи ДокучаевскаКомбриг 128-й бригады ранен вблизи Докучаевска
На Донбассе подорвались двое украинских военныхНа Донбассе подорвались двое украинских военных
С начала дня на Донбассе произошло 5 обстрелов, ранены четверо военныхС начала дня на Донбассе произошло 5 обстрелов, ранены четверо военных
На Донбассе погиб боец 92-й бригадыНа Донбассе погиб боец 92-й бригады
На Донбассе ранили четырех украинских военныхНа Донбассе ранили четырех украинских военных
В Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетовВ Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
СБУ предупреждает о вербовке украинцев во время посещения КрымаСБУ предупреждает о вербовке украинцев во время посещения Крыма
В СБУ пообещали в ближайшее время показать результаты результаты в расследовании убийства ГандзюкВ СБУ пообещали в ближайшее время показать результаты результаты в расследовании убийства Гандзюк
Последние новости
Подгружаем последние новости