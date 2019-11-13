Во время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригады

Во время подрыва на неизвестном устройстве, который произошел около 16:00 12 ноября в зоне ООС, пострадали двое военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Они получили минно-взрывные травмы, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook. Взрыв произошел во время обхода позиций на линии взводных и ротных опорных пунктов в районе н.п. Новотроицкое.

"Раненых немедленно доставили во врачебно-сестринскую бригаду районной больницы в Волновахе, где предоставили им квалифицированную помощь", - уточнили в штабе ООС.

В дальнейшем их эвакуируют на вертолете в военно-медицинское учреждение высшего уровня.

Напомним, что в районе Докучаевска был ранен комбриг 128-й горно-штурмовой бригады - полковник Евгений Коростелев. Он доставлен в госпиталь. Кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.