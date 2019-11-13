Зеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции закона

Президент Владимир Зеленский на фракции "Слуга народа" обещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции законопроекта №2178-10. Об этом LB.ua заявил источник во фракции "Слуга народа".

«На фракции сегодня был президент, убеждал нас о необходимости принять в первом чтении законопроект о продаже земли в редакции аграрного комитета и авторства Николая Сольского (Прим.: с нормой о возможности покупки земли иностранными компаниями, которые работают в Украине больше двух лет или с 2024 года для юрлиц с иностранными бенефициарами)», — сообщил депутат.

Он добавил, что "на фракции были не все наши депутаты, но все равно было много тех, кто настаивали на том, что нужно отложить закон. Но это не особо взволновало руководство. Президент убеждал, что ко второму чтению законопроекта исправят все моменты, которые больше всего вызывают опасение. В первую очередь, это касается права покупки земли иностранцами. В итоге большая часть фракции проголосовала за то, что будем поддерживать законопроект в первом чтении", — отметил собеседник.