Кандидат от "Евросолидарности" объяснила, почему уступила мандат Вятровичу

Экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, которая должна была заменить Ирину Луценко в парламенте, но отказалась от мандата в пользу экс-главы института Нацпамяти Владимира Вятровича, сделала это ради работы в сфере энергетики.

Об этом Бойко сообщила у себя на фейсбуке.

По ее словам, Бойко уже 10 лет развивается в энергетической сфере. На данный момент она является членом наблюдательного совета "Нафтогаза" и помогает с внедрением реформ своем государстве.

"Мы только на очень раннем этапе реформирования энергетических рынков. Мы еще не завершили реформу государственных компаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергетической независимости», - отметила Бойко.

При этом, она подчеркнула, что Украине нужно отстаивать свое место в геополитической игре – как в борьбе против "Nord Stream 2", так и в сохранении транзита и усилениие роли в регионе.

«Я чувствую, что могу сейчас быть более полезной во внедрении этих ключевых изменений, помогая в реформах. Здесь я сейчас могу быть более эффективной и дальше профессионально развиваться в сфере энергетики", - добавила Бойко.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко. Предполагалось, что место Луценко в Раде может Наталья Бойко, которая была под №24 в партийном списке.