Рада начала рассмотрение законопроектов о рынке земли

Фото: Макс Левин

Верховная Рада около 12:40 начала рассмотрение одиннадцати законопроектов об открытии рынка земли, хотя консультации глав фракций по рынку земли зашли в тупик, а фракции "Батькивщины" и ОПЗЖ блокируют президиум и трибуну парламента.

"Уважаемые коллеги, займите свои места. Подготовьтесь к работе. У нас сегодня не самый лёгкий день... У нас много разных звуков и резиновых изделий в парламенте", — заявил спикер Дмитрий Разумков, комментируя наличие плакатов фракции ОПЗЖ и звуки сирен.

Глава фракции Давид Арахамия предложил поставить на голосование вопрос о продолжении заседания до 15-00, что фракции оппозиции сопровождали скандированием: "Позор!".

За предложение продлить заседание проголосовали 234 депутатов из "Слуги народа" и пять внефракционных депутатов.

Однако пророSSийская фракция ОПЗЖ начала бить руками по трибуне, требуя остановить рассмотрение законопроектов. Часть депутатов "Слуги народа" пытались это остановить, что чуть не спровоцировало потасовку между депутатами.

Фото: Макс Левин

Спикер Разумков просил депутатов ОПЗЖ во главе с Ильей Кивой, которые блокировали трибуну, дать возможность министру экономического развития Милованову выступить с трибуны для представления законопроекта по рынку земли.

В итоге Милованов начал представление правительственного законопроекта о рынке земли в окружении нардепов ОПЗЖ.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Напомним, что в среду Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении 11 альтернативных законопроектов о запуске рынка земли. Рабочий законопроект, который поддерживается правительством, зарегистрирован под №2178-10.