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2019-11-13
В "Урядовом курьере" будут размещать повестки о вызове с 2020 года
Кроме того, в газете будет размещать информацию о процессуальных документах.
Правительство определило газету центральных органов исполнительной власти "Урядовый Курьер" как СМИ, в котором в 2020 году будут размещаться повестки о вызове, а также информация о процессуальных документах.
Об этом сообщает Судебная власть Украины со ссылкой на постановление Кабмина №1033-р от 6 ноября 2019 года.
Напомним, ранее Зеленский поручил Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ. Закон должен, в частности, включать положения о требованиях к новостям и их стандартам.
Позже министр культуры Владимир Бородянский пообещал, что государство не будет вводить стандарты новостей.
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