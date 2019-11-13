В "Урядовом курьере" будут размещать повестки о вызове с 2020 года

Кроме того, в газете будет размещать информацию о процессуальных документах.

В "Урядовом курьере" будут размещать повестки о вызове с 2020 года

Правительство определило газету центральных органов исполнительной власти "Урядовый Курьер" как СМИ, в котором в 2020 году будут размещаться повестки о вызове, а также информация о процессуальных документах.

Об этом сообщает Судебная власть Украины со ссылкой на постановление Кабмина №1033-р от 6 ноября 2019 года.

Напомним, ранее Зеленский поручил Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ. Закон должен, в частности, включать положения о требованиях к новостям и их стандартам.

Позже министр культуры Владимир Бородянский пообещал, что государство не будет вводить стандарты новостей.

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