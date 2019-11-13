Украинский институт национальной памяти начал кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора

Лозунг кампании "Память, что спасает: голоса правды".

Украинский институт национальной памяти начал информационную кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщается на сайте УИНП.

"В этом году кампания посвящена отдельным историям людей, которые не молчали о Голодоморе. Лозунгом кампании является "Память, что спасает: голоса правды"", - говорится в сообщении.

Фото: uinp.gov.ua

Отмечается, что коммунистический режим делал все, чтобы голоса правды о Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов умолкли.

"Впрочем, голоса тех, кто доносил правду, не затихли. Сначала они зазвучали в западном мире благодаря подвижническому труду украинской диаспоры, немногих западных историков и журналистов, а после обретения Независимости – и в Украине", - говорится в сообщении.

В этом году Украинский институт национальной памяти делает новым проектом свой вклад для того, чтобы эти голоса не затихли.

В течение следующих недель в социальных сетях (Facebook, Twitter) Института будет публиковаться ряд статей, посвящена голосам правды.

В УИНП напомнили, что в 2019-м украинцы и мировое сообщество 23 ноября почтят память убитых Голодомором 1932-1933 годов. В 16:00 будет объявлена общенациональная минута молчания, после чего каждый может вспомнить погибших украинцев и зажечь свечу на своем подоконнике.

Для мира лозунгом на чествовании памяти жертв Голодомора является "Украина помнит! Мир признает!"/"Ukraine remembers, the World acknowledges!".

Напомним, в конце октября провинция Британская Колумбия, расположенная на западе Канады, признала Голодомор геноцидом украинцев.

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