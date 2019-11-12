НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента, - СМИ

О подробностях задержания пока не разглашается.

НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента, - СМИ
Светлана Кондзеля
Фото: censor.net

Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке 150 тысяч долларов директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свой источник.

Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.

По данным "УП" Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.

В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

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