Зеленский подписал закон, усиливающий борьбу с контрафактными товарами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу", который 17 октября приняла Верховная Рада.

Документ нацелен на приближение украинского таможенного законодательства в сфере защиты интелектуальной собственности к стандартам ЕС . Это является обязательным пунктом в рамках Договора об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит их перемещение через таможенную границу Украины, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины", - заявили в ОПУ.

Благодаря этому закону в Таможенном кодексе Украины появятся определения терминов "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, которые подозреваются в нарушении права интеллектуальной собственности".

Также закон установил особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые пересылаются через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Документ вступает в силу со следующего дня после его опубликования.