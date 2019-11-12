Под Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракции

Большинство мажоритарщиков фракции выступает категорически против отмены моратория.

Фото: Макс Левин

"Слуга народа" в среду, 13 ноября, на заседании фракции обсудит закон о продаже земли. На данный момент большинство мажоритарщиков фракции выступает категорически против отмены моратория на продажу сельхозземель.

Об этом LB.ua в парламенте сообщил источник из "Слуги народа".

"Вчера на фракции в «Парковом» даже не поднимался вопрос земли. Все потому что в самой фракции нет достаточного количества голосов «за» закон. Против выступают мажоритарщики и часть списочников. Поэтому даже в случае поддержки закона фракций «Голос», мы бы не набрали минимальные 226 голосов для принятия закона", - рассказал депутат.

По его словам, была достигнута договорённость о заседании фракции по земле в среду. "Пока что мы ждём доработки закона, но это не снимает риск, что голосов «за» так и не будет в итоге", - отметил он.

Тем временем, возле здания парламента проходят акции противников и сторонников запуска рынка земли.

Фото: Макс Левин

Фото: Анна Стешенко

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Всеукраинский аграрный совет, представители политических партий "Национальный корпус", "Всеукраинское объединение "Свобода и "Правый сектор" выступают против принятия законопроектов №2178 и №2178-10, которыми предполагается создание рынка сельхозземель. Они свезли к Раде сельскохозяйственную технику и держат в руках плакаты с призывом "не допустить продажи земли олигархам".

Параллельно с этой акцией собрались сторонники отмены моратория на продажу земли. Они выступают за начало земельной реформы и за создание прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос продажи земли сельскогохозяйственного назначения будет вынесен на всеукраинский референдум.

25 сентября правительство внесло в Раду законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Вскоре от него отказались в пользу законопроекта №2178-10, где прописан запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года с исключением для тех иностранных граждан, которые более трех лет работают на земле и платят налоги в украинский бюджет.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли на 13 ноябряРада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли на 13 ноября
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
В 13 областях Украины аграрии перекрыли дороги, протестуя против продажи землиВ 13 областях Украины аграрии перекрыли дороги, протестуя против продажи земли
РоSSийский МИД прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против РоSSии"РоSSийский МИД прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против РоSSии"
Залищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политикиЗалищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политики
Создатель ProZorro возглавил Нацагентство по вопросам госслужбыСоздатель ProZorro возглавил Нацагентство по вопросам госслужбы
Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистовЗеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
В Ужгородском горсовете прошли обыски по делу против вице-мэра (обновлено)В Ужгородском горсовете прошли обыски по делу против вице-мэра (обновлено)
В Ужгородском горсовете проходят обыски по делу о выделении землиВ Ужгородском горсовете проходят обыски по делу о выделении земли
Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитетаТри фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
Последние новости
Подгружаем последние новости