Под Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракции

Фото: Макс Левин

"Слуга народа" в среду, 13 ноября, на заседании фракции обсудит закон о продаже земли. На данный момент большинство мажоритарщиков фракции выступает категорически против отмены моратория на продажу сельхозземель.

Об этом LB.ua в парламенте сообщил источник из "Слуги народа".

"Вчера на фракции в «Парковом» даже не поднимался вопрос земли. Все потому что в самой фракции нет достаточного количества голосов «за» закон. Против выступают мажоритарщики и часть списочников. Поэтому даже в случае поддержки закона фракций «Голос», мы бы не набрали минимальные 226 голосов для принятия закона", - рассказал депутат.

По его словам, была достигнута договорённость о заседании фракции по земле в среду. "Пока что мы ждём доработки закона, но это не снимает риск, что голосов «за» так и не будет в итоге", - отметил он.

Тем временем, возле здания парламента проходят акции противников и сторонников запуска рынка земли.

Фото: Макс Левин

Фото: Анна Стешенко

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Всеукраинский аграрный совет, представители политических партий "Национальный корпус", "Всеукраинское объединение "Свобода и "Правый сектор" выступают против принятия законопроектов №2178 и №2178-10, которыми предполагается создание рынка сельхозземель. Они свезли к Раде сельскохозяйственную технику и держат в руках плакаты с призывом "не допустить продажи земли олигархам".

Параллельно с этой акцией собрались сторонники отмены моратория на продажу земли. Они выступают за начало земельной реформы и за создание прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос продажи земли сельскогохозяйственного назначения будет вынесен на всеукраинский референдум.

25 сентября правительство внесло в Раду законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Вскоре от него отказались в пользу законопроекта №2178-10, где прописан запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года с исключением для тех иностранных граждан, которые более трех лет работают на земле и платят налоги в украинский бюджет.