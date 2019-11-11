Открытие доступа к Стратегическому плану применения ВСУ угрожает нацбезопасности, - Забродский

Речь идет о документе, с которым в Украине знакомы максимум двадцать человек, включая Верховного главнокомандующего.

Открытие доступа к Стратегическому плану применения ВСУ угрожает нацбезопасности, - Забродский
Михаил Забродский

Решение Печерского суда о предоставлении доступа следователям Госбюро расследований к документам Генерального штаба Министерства обороны Украины, в частности к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины угрожает национальной безопасности государства.

Об этом заявил депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский, сообщает пресс-служба политсилы.

"Как недавно было сообщено, Печерский районный суд предоставил доступ своим решением к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины, в частности следователям Государственного бюро расследований. Сразу хочу пояснить: речь идет о документе, с которым в нашей стране вообще знакомы в полном объеме десять или, может быть, двадцать человек, включая Верховного главнокомандующего ВСУ", - подчеркнул депутат.

"Это делается именно в то время, когда, по заявлениям руководства ГБР, они не могут обеспечить в полной мере секретность и соответствующий режим в своем ведомстве. Это делается в то время, когда действительно есть реальный риск утечки информации и, в частности, бесконтрольного распространения составляющих плана и информации, содержащейся в этом документе", - заявил Михаил Забродский.

"Европейская Солидарность" видит в этом прямую угрозу национальной безопасности.

"Потому что существует реальный риск попадания этого документа в целом или отдельных его элементов, в том числе и в руки РоSSии как страны-агрессора", - подчеркнул парламентарий.

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