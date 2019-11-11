Минкультуры проводит проверку в Музее истории Украины в Киеве

На время проверки отстранена от обязанностей гендиректор НМИУ Татьяна Сосновская.

В Киеве в Национальном музее истории Украины проводится проверка.

Об этом сообщается на странице музея в фейсбуке.

"Согласно приказу Министерства культуры Украины № 852, подписанному государственным секретарем, председателем комиссии по проведению ликвидации Министерства культуры Украины Ростислава Карандеева, в Национальном музее истории Украины начата проверка комиссией министерства. Проверка инициирована жалобой небольшой группы сотрудников НМИУ, которым не нравится движение музея", - говорится в сообщении.

Этим же приказом на время проверки отстранена от исполнения обязанностей гендиректор НМИУ Татьяна Сосновская.

"Коллектив музея надеется, что решение комиссии будет объективным и беспристрастным. Пока что вызывает удивление тот факт, что исполняющим обязанности генерального директора НМИУ на период проверки назначено лицо из числа жалобщиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для посетителей музей работает в обычном режиме.