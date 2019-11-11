Минкультуры проводит проверку в Музее истории Украины в Киеве

На время проверки отстранена от обязанностей гендиректор НМИУ Татьяна Сосновская.

Минкультуры проводит проверку в Музее истории Украины в Киеве
Музей истории Украины
Фото: facebook.com/nmiuu

В Киеве в Национальном музее истории Украины проводится проверка.

Об этом сообщается на странице музея в фейсбуке.

"Согласно приказу Министерства культуры Украины № 852, подписанному государственным секретарем, председателем комиссии по проведению ликвидации Министерства культуры Украины Ростислава Карандеева, в Национальном музее истории Украины начата проверка комиссией министерства. Проверка инициирована жалобой небольшой группы сотрудников НМИУ, которым не нравится движение музея", - говорится в сообщении.

Этим же приказом на время проверки отстранена от исполнения обязанностей гендиректор НМИУ Татьяна Сосновская.

"Коллектив музея надеется, что решение комиссии будет объективным и беспристрастным. Пока что вызывает удивление тот факт, что исполняющим обязанности генерального директора НМИУ на период проверки назначено лицо из числа жалобщиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для посетителей музей работает в обычном режиме.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Блок рекламы


Похожие новости
Гончарук поручил провести аэрофотосъемку УкраиныГончарук поручил провести аэрофотосъемку Украины
В 13 областях Украины аграрии перекрыли дороги, протестуя против продажи землиВ 13 областях Украины аграрии перекрыли дороги, протестуя против продажи земли
В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО "Хана" и его женуВ Киеве неизвестные напали на ветерана АТО "Хана" и его жену
Польша передала задержанного "унсовца" Мазура на поруки консула Украины в ЛюблинеПольша передала задержанного "унсовца" Мазура на поруки консула Украины в Люблине
Кулеба не ожидает от Евросоюза обещаний о вступлении УкраиныКулеба не ожидает от Евросоюза обещаний о вступлении Украины
У посольства Польши в Киеве устроили акцию в поддержку задержанного МазураУ посольства Польши в Киеве устроили акцию в поддержку задержанного Мазура
Богдан рассчитывает на снижение стоимости внешних займов для Украины до 4-5%Богдан рассчитывает на снижение стоимости внешних займов для Украины до 4-5%
В Киеве напали на антикоррупционного активиста
Зеленский: информационная война раньше была с росСМИ, а теперь внутри Украины
Эрдоган заверил Зеленского в поддержке УкраиныЭрдоган заверил Зеленского в поддержке Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости