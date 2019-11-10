Разумков сложил полномочия лидера партии "Слуга народа"

Съезд партии "Слуга народа" удовлетворил заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о сложении полномочий лидера этой политсилы.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Мы с колен создавали партийные штабы и региональные команды, многие из которых впервые пришли в политику, но мы получили результат. Это 72% поддержки президента на выборах, и мы помним парламентские выборы. Это результат, которого не было не только у нас, но и в Европейском Союзе. Это, в том числе, заслуга партии", - заявил Разумков в своей речи.

Он рассчитывает, что "Слуга народа" повторит такой результат и на предстоящих местных выборах.

Разумков также поблагодарил членов фракции "Слуга народа" за продуктивную работу в Раде.

"Мы показали еще один рекорд - за нашу работу мы рассмотрели 272 законопроекта и приняли из них - 77. Я часто повторяю: такого раньше не было... И это создаёт предпосылки для повторения результата на местных выборах", - считает он.

Для этого, по мнению спикера, "необходимо создать партийную структуру".

"И это будет задание нового руководства партии, чтобы наше представительство было, как на областном уровне, так в каждом районе, чтобы и на местных выборах мы могли сказать: такого раньше не было", - сказал Разумков.