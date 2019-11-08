Bellingcat установил новые имена горловского боевика Безлера и офицера ГРУ Иванникова

Они получили поддельные паспорта и скрываются в оккупированном Крыму и РоSSии.

Bellingcat установил новые имена горловского боевика Безлера и офицера ГРУ Иванникова
Игорь Безлер
Фото: http://www.sbu.gov.ua/

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat установила новые имена двух боевиков "ЛДНР" - Игоря Безлера и Олега Иванникова, которые скрываются в оккупированном Крыму и РоSSии.

Об этом сообщается на сайте группы.

Отмечается, что Безлер и Иванников получили поддельные паспорта. При этом их не внесли в базу данных налогоплательщиков РоSSии, поскольку у них нет идентификационного номера.

Безлер живет с паспортом на имя "Игоря Николаевича Берегового", дата рождения - 30 декабря 1965 года. Иванников теперь по паспорту "Андрей Лаптев".

В паспортном столе Москвы создавали идентификационные данные для "Лаптева" и "Берегового" одновременно, поэтому разница в их паспортных номерах составляет несколько десятков (номер паспорта Безлера - 4513078492, номер Иванникова - 4513078464).

Известно, что Безлер с октября 2014 года находится в оккупированном Симферополе. Про Иванникова известно, что он находится на территории РоSSии. Оба боевика - офицеры Главного разведуправления РФ.

Напомним, офицер ГРУ Иванников в Украине объявлен в розыск. Он участвовал в переброске "Бука", сбившего MH17. Ранее он был министром обороны Южной Осетии и одним из кураторов ЧВК "Вагнер".

Безлер (по прозвищу "Бес") руководил горловскими боевиками с весны по осень 2014 года. 1 ноября 2014 года один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что Безлер "подал в отставку и находится в запасе, на Крымском полуострове". За день до этого Генеральная прокуратура Украины вынесла Безлеру и Гиркину подозрения в умышленных убийствах и пытках.

Летом прошлого года Безлер приезжал на неподконтрольную часть Донбасса, о чем свидетельствовали его фото в соцсетях.

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