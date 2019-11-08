Гончарук призвал Германию не "освобождать" "Северный поток" от газовой директивы ЕС

Украина призывает Германию не поддерживать "освобождение" "Северного потока-2" от условий газовой директивы ЕС . Поддержка этой инициативы нанесет серьезный ущерб энергетической безопасности и единству ЕС .

Об этом вечером 7 ноября заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Как нам стало известно, сегодня на рассмотрении Бундестага после полуночи стоит на голосовании версия поправок, которая позволит немецкому регулирующему органу принять отклонения от ЕС Директивы проектам с инвестициями, "осуществленным до 23 мая 2019". Сейчас директива является обязательным для каждого государства-члена. Если же поправка сегодня ночью будет поддержана, то это будет означать нарушение консенсусного решения, принятого всеми странами-членами ЕС ", - написал Гончарук в фейсбуке.

По его мнению, такой поворот событий может иметь далеко идущие последствия для европейской энергетической безопасности и солидарности между странами-членами ЕС . "Роль РоSSии в этом процессе далеко не последняя - государство давно действует по проверенному принципу: разделяй и властвуй", - отметил украинский премьер.

Киев рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе распространения Третьего энергопакета на "Северный поток-2", - МИД

"Украина очень ценит последовательную поддержку Германии нашего суверенитета и территориальной целостности, а также реформ. В данном случае речь идет о «суверенитете» и «целостности» европейской безопасности в целом, относительно чего Украина продемонстрировала себя как надежного партнера. И мы рассчитываем на солидарность Германии", - добавил Алексей Гончарук.

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок роSSийского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС , а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС .

15 апреля 2019 года Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС , являющейся частью Третьего энергопакета ЕС , о распространении европейских норм на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Они должны будут работать по тем же правилами, что и трубопроводы, находящиеся на территории государств-членов ЕС . "Северный поток-2" не соответствует новым требованиям.

В мае 2019 года Ангела Меркель отмечала, что Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", поскольку проект уже практически полностью утвержден.

Предположительная дата завершения строительства "Северного потока - 2" - это конец 2019 или начало 2020 года.

В конце октября последняя страна - Дания - дала разрешение на строительство этого газопровода.