Суд решил оставить сквер Небесной Сотни в собственности государства

Заявление компании GPP Developers LTD оставлено без рассмотрения.

Суд решил оставить сквер Небесной Сотни в собственности государства

Суд оставил земельный участок под сквером Небесной сотни на улице Михайловской, 24-26 в Киеве в государственной собственности

Об этом сообщил советник киевского городского головы Владимир Бондаренко.

"Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения заявление компании GPP Developers LTD по скверу Небесной Сотни о пересмотре судебных решений. Сквер сохранен в государственной собственности", - написал Бондаренко в Facebook.

Напомним, местные жители своими силами и за собственные средства обустроили сквер Небесной Сотни по улице Михайловской, 24-26 в 2014 году. Но земельный участок находился в частной собственности, там планировалось строительство гостинично-офисного центра. В 2018 году территория была возвращена в собственность государства.

Компания GPP Developers LTD подала заявление о пересмотре решения, которым сквер вернули городу, по вновь открывшимся обстоятельствам: якобы из-за "неправильно проведенной экспертизе по принадлежности земельного участка к землям историко-культурного назначения".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
ГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели ЗеленскогоГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского
В Харьковской области зафиксировали случай дифтерииВ Харьковской области зафиксировали случай дифтерии
РоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе кораблиРоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе корабли
Блок рекламы


Похожие новости
Суд не разрешил продлить расследование "пленок Вовка"Суд не разрешил продлить расследование "пленок Вовка"
Австрия и Украина решили углубить сотрудничество в аграрной сфереАвстрия и Украина решили углубить сотрудничество в аграрной сфере
Кабмин решил сократить почти 1800 работников ГосстатаКабмин решил сократить почти 1800 работников Госстата
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партииНесколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутатаИрина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
В Вишневом роSSиянин повредил флагшток возле памятника "Небесной Сотне" и выпрыгнул из окна третьего этажа в полицииВ Вишневом роSSиянин повредил флагшток возле памятника "Небесной Сотне" и выпрыгнул из окна третьего этажа в полиции
Министр здравоохранения решила уволить всех советниковМинистр здравоохранения решила уволить всех советников
Адвокаты Небесной сотни раскритиковали нового главу департамента дел МайданаАдвокаты Небесной сотни раскритиковали нового главу департамента дел Майдана
Суд в США потребовал предоставить Конгрессу полную версию доклада МюллераСуд в США потребовал предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера
Суд разрешил ГБР изъять документы Банковой по делу о назначении Гройсмана премьеромСуд разрешил ГБР изъять документы Банковой по делу о назначении Гройсмана премьером
Последние новости
Подгружаем последние новости