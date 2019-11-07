Полиция открыла дело на журналистов "Радио Свобода" по заявлению Портнова

Ранее он пригрозил изданию "симметричным ответом" на иск против него.

Национальная полиция открыла уголовное производство по заявлению экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Следователи начали уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК) и нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 182 УК)", - говорится в сообщении.

Сам Портнов уточнил, что поданное им заявление касается журналистов "Радио Свобода".

Как сообщалось ранее, следователи начали расследование по факту высказываний Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" по той же статье 171 и ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста). На это Портнов пригрозил "симметричным ответом".

"Через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своем уголовном производстве в отношении журналистов "Радио Свобода" о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины", - написал он в своем Telegam-канале.

Напомним, Портнов выложил в своем телеграмме персональные данные водителя съемочной группы «Схем» (проект "Радио Свобода") за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Кроме этого, Портнов заявил, что с конца октября он является ведущим телеканала "112 Украина", и пригрозил привлечением по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности) и 182 (незаконный сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице) УК журналистам в случае препятствования его журналистской деятельности.