Аваков надеется, что при следующем разведении сил освободят Донецк

Глава МВД также хотел бы, чтобы процесс разведения завершился на границе с РФ.

Аваков надеется, что при следующем разведении сил освободят Донецк
Арсен Аваков посетил Золотое
Фото: twitter.com/AvakovArsen

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что при следующем разведении сил на линии разграничения на Донбассе вооруженные силы Украины освободят Донецк, а процесс разведения завершится на границе Украины и РоSSийской Федерации.

Об этом он заявил во время визита в Золотое Луганской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и РоSSийской Федерации", - сказал Аваков.

Глава МВД также напомнил, что в пятницу в 12:00 начнется разведение сил в Петровском.

Богданівка, Донецька область, Україна, 1 км до смуги розміжування. Якщо все буде добре, завтра о 12 - початок розведення! pic.twitter.com/3UyGkaPIyc

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 7 ноября 2019 г.

Напомним, командующий ООС Владимир Кравченко на одном из брифингов заверил, что после разведения сил и средств на третьем оговоренном участке на линии разграничения - в районе Богдановки и Петровского - не будет угрозы населенным пунктам.

1 ноября украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом Луганской обалсти. Разведение сил в Петровском отложили из-за обстрелов боевиков. 3 ноября в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования.

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