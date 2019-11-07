На Донбассе ранили четырех украинских военных

Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе ранили четырех украинских военных
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили четверо военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккпуанты совершили три обстрела по позициям ООС, а именно неподалеку от Майского, Зайцевого и возле Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела - у Песков и неподалеку Водяного, что на Приазовье.

"В течение текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Напомним, федеральное правительство Австрии выделило Украине 1 млн евро гуманитарной помощи для Донбасса.

Ранее ООН призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимы.

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