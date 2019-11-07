Полиция открыла дело по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода"

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по двум статьям.

Полиция открыла дело по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода"
Андрей Портнов
Фото: Макс Требухов

Полиция открыла уголовное производство по факту угроз экс-заместителя Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода". Об этом сказано на фейсбуке Нацполиции.

"Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода", - отмечается в сообщении.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса.

В частности, Портнов в своем Telegram-канале обнародовал номерные знаки автомобилей журналистов.

"Все, кто их обнаружит, имеют право поймать за ухо и дать жесткий отпор", - написал он.

Напомним, ранее Портнов выложил в своем телеграмме персональные данные водителя съемочной группы «Схем» за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Кроме этого, Портнов заявил, что с конца октября он является ведущим телеканала "112 Украина", и пригрозил привлечением по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности) и 182 (незаконный сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице) УК журналистам "Радио Свобода" в случае препятствования его журналистской деятельности.

Отметим, во время президентства Януковича Портнов был заместителем главы АП, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

19 мая, за два дня до инаугурации президента Зеленского, Портнов вернулся в Украину и даже получил должность в Киевском университете имени Шевченко, но из-за студенческого протеста сразу ее потерял.

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