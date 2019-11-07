Трамп просил генпрокурора собрать пресс-конференцию, чтобы назвать его разговор с Зеленским законным, – СМИ

Генпрокурор Барр отверг эту просьбу, однако отношения политиков не ухудшились после этого.

Трамп просил генпрокурора собрать пресс-конференцию, чтобы назвать его разговор с Зеленским законным, – СМИ
Дональд Трамп и генпрокурор Уильям Барр
Фото: washingtonpost

Дональд Трамп просил генпрокурора Уильяма Барра собрать пресс-конференции и заявить, что американский президент не нарушал никаких законов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Washington Post.

"Президент США Дональд Трамп обращался к генеральному прокурору Уильяму Барру с просьбой заявить на пресс-конференции, что Трамп не нарушил никаких законов во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Запрос в министерство юстиции Штатов поступил примерно 25 сентября, после обнародования стенограммы разговора президентов", - отмечает издание.

Отмечается, что генпрокурор Барр отверг такую просьбу Трампа. Несмотря на это, близкие к Белому дому говорят, что между Барром и Трампом сохранились хорошие отношения. Один из информаторов ресурса отметил, что Трамп публично и в частном порядке хвалил генерального прокурора за проделанную им работу на службе.

Напомним, в штатах назвали имя предположительного осведомителя, с жалобы которого начался скандал вокруг телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Информатором является Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении США.

Кроме того, комитеты Палаты представителей Конгресса США, которые проводят расследование в рамках процедуры импичмента, обнародовали стенограмму показаний временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора от 22 октября.

В показаниях Тейлор заявлял, что четко понял, что оборонная помощь не поступит, пока президент Украины не гарантирует, что возьмется за расследование против Байдена. Более того, он отметил, что русские обращают внимание на то, сколько поддержки американцы планируют предоставить украинцам и давят на Украину. По его словам, если бы Украина согласилась на условия Трамапа, это бы развязало РоSSии руки, а Тейлор ушел с должности.

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