Нардеп: руководители учреждений в ОРДЛО могут войти в местную власть после деоккупации

"В местной власти могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов".

Нардеп: руководители учреждений в ОРДЛО могут войти в местную власть после деоккупации
Фото: Донбасс.Реалии

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Максим Ткаченко заявил, что руководители учреждений в оккупированных районах могут сохранить должности после возвращения территории.

4 ноября в комментарии "Донбасс.Реалии" Ткаченко сказал, что "на той стороне сейчас во власти есть профессиональные люди", которые остались на оккупированной территории по разным причинам.

"Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", - сказал депутат.

Некоторые СМИ интерпертировали эти слова как готовность оставить во власти представителей роSSийской оккупационной администрации "ДНР" и "ЛНР".

6 ноября депутату пришлось разъяснить свою позицию.

"На временно окуппированных территориях Луганской и Донецкой областей рано или поздно пройдут выборы по законодательству Украины с участием международных организаций, и наши земляки, граждане Украины, проживающие на неподконтрольной части, и внутренне перемещенные лица, которые вернутся домой, сделают свой выбор. И по результатам этого выбора в новой украинской луганской и донецкой местной власти могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории как заложники ситуации. Поэтому прошу не делить страну, а сшивать – ведь это наш шанс освободить территорию Украины от агрессора", - написал Ткаченко в фейсбуке.

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

В начале октября Верховная Рада назначил новый состав Центризбиркома, в котором большинство было назначено по квоте "Слуги народа".

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