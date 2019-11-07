В Киев прибыла оценочная миссия НАТО

Миссия будет готовить отчет о выполнении Годовой национальной программы 2019 года.

В Киев прибыла оценочная миссия НАТО
Парламентская ассамблея НАТО
Фото: ua.news

В Киев прибыла оценочная миссия НАТО, которая до 8 ноября будет находиться в Украине подготовки отчета о выполнении Годовой национальной программы 2019 года. Об этом сказано в пресс-службе мисси НАТО в Украине.

"Киев снова посещает делегация Альянса, теперь уже на экспертном уровне. 6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 год, которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в Альянсе", - сказано в сообщении.

По результатам этого визита, миссия подготовит рекомендации к отчету, который представят на рассмотрение государств-членов НАТО.

Кроме того, 11 декабря в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в этом году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки ГНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки программы-2020. Участие в заседании также примет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, Генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг убежден, что Украина будет членом НАТО. Однако для этого Украине следует сконцентрироваться на реформах. На вопрос, не оставит ли альянс Украину "серой зоной" между Россией и Европой, генсек НАТО ответил, что Украина - это партнер.

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