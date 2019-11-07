Миссия будет готовить отчет о выполнении Годовой национальной программы 2019 года.

В Киев прибыла оценочная миссия НАТО, которая до 8 ноября будет находиться в Украине подготовки отчета о выполнении Годовой национальной программы 2019 года. Об этом сказано в пресс-службе мисси НАТО в Украине.

" Киев снова посещает делегация Альянса, теперь уже на экспертном уровне. 6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 год, которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в Альянсе", - сказано в сообщении.

По результатам этого визита, миссия подготовит рекомендации к отчету, который представят на рассмотрение государств-членов НАТО.

Кроме того, 11 декабря в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в этом году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки ГНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки программы-2020. Участие в заседании также примет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.