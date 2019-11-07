США введут безвиз для Польши с 11 ноября

Граждане Польши смогут путешествовать в США без визы до 90 дней.

США введут безвиз для Польши с 11 ноября
Фото: telegraf.com.ua

Граждане Польши с 11 ноября смогут путешествовать в США до 90 дней, не оформляя визу. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на посла США в Польше Джорджетт Мосбахер.

"Госпожа посол сообщила мне, что сегодня в Вашингтоне будет официально объявлено: Польша принята в безвизовую программу. Безвизовые поездки в США на период до 90 дней с туристической и бизнес-целью будут возможны с 11 ноября, то есть через несколько дней", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он выразил благодарность президенту США, который еще год назад побещал Дуде присоединить Польшу к безвизовой программе.

Безвизовый режим между Польшей и США будет символическим, поскольку 11 ноября - День независимости Польши.

На интернет-странице посольства США в Польше размещена детальная инструкция о том, как граждане Польши смогут воспользоваться безвизовым режимом.

Согласно миграционному законодательсту США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам данной страны не будет превышать 3%.

Напомним, Трамп анонсировал введение безвизового режима для поляков еще в июне.

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