Абромавичус: компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу

Контракты получали "Украинская бронетехника", "Богдан", "Ленинская кузня".

Абромавичус: компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус считает, что государственный оборонный заказ за прошлые годы должен стать предметом расследования правоохранительных органов.

Об этом он сказал на совещании по вопросам "Укроборонпрома" в Харькове.

"К сожалению, большая часть государственного оборонного заказа отходила к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это... Нужно рассекретить, считаю, ДОЗ", - пожаловался Абромавичус.

Президент Владимир Зеленский попросил назвать конкретные фамилии. Абромавичус ответил, что речь о "лицах, приближенных к принятию решений в оборонно-промышленном комплексе, включая руководителей профильного комитета Верховной Рады".

"Есть компании "Украинская бронетехника", "Богдан", "Ленинская кузня", некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к ДОЗ за счет коллектива компаний "Укроборонпрома", которые не получали заказы", - сказал он.

"Украинскую бронетехнику" связывают с бывшим главой комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергеем Пашинским, корпорация "Богдан" принадлежит бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, а "Ленинская кузня" до недавнего времени принадлежала бывшему президенту Петру Порошенко и бывшему депутату Верховной Рады Игорю Кононенко.

Напомним, что по итогам выполнения ГОЗ в 2018 году в Вооруженные Силы Украины было поставлено более 3 тысяч образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.

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