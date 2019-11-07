Абромавичус: компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу
Контракты получали "Украинская бронетехника", "Богдан", "Ленинская кузня".
Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус считает, что государственный оборонный заказ за прошлые годы должен стать предметом расследования правоохранительных органов.
Об этом он сказал на совещании по вопросам "Укроборонпрома" в Харькове.
"К сожалению, большая часть государственного оборонного заказа отходила к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это... Нужно рассекретить, считаю, ДОЗ", - пожаловался Абромавичус.
Президент Владимир Зеленский попросил назвать конкретные фамилии. Абромавичус ответил, что речь о "лицах, приближенных к принятию решений в оборонно-промышленном комплексе, включая руководителей профильного комитета Верховной Рады".
"Есть компании "Украинская бронетехника", "Богдан", "Ленинская кузня", некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к ДОЗ за счет коллектива компаний "Укроборонпрома", которые не получали заказы", - сказал он.
"Украинскую бронетехнику" связывают с бывшим главой комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергеем Пашинским, корпорация "Богдан" принадлежит бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, а "Ленинская кузня" до недавнего времени принадлежала бывшему президенту Петру Порошенко и бывшему депутату Верховной Рады Игорю Кононенко.
Напомним, что по итогам выполнения ГОЗ в 2018 году в Вооруженные Силы Украины было поставлено более 3 тысяч образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.
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Политика
07.11.2019 12:45