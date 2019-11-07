Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Президент утвердил положение о Совете и его персональный состав.

Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
Владимир Зеленский
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Об этом говорится в указе на сайте президента.

Согласно тексту Указа, Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В состав Совета вошли:

  • Миський Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)
  • Бурмагин Александр Александрович - юрист (по согласию)
  • Влащенко Наталья Викторовна - журналист, продюсер (по согласованию)
  • Городецкая Ирина Олеговна - юрист (по согласию)
  • Гуменюк Наталья Петровна - журналист (по согласию)
  • Дуцик Диана Ростиславовна - общественный деятель (по согласию)
  • Елизаров Павел Александрович - продюсер (по согласованию)
  • Кречетов Максим Геннадьевич - журналист (по согласию)
  • Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель (по согласию)
  • Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор (по согласию)
  • Писанко Людмила Александровна - редактор (по согласию)
  • Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель (по согласию)
  • Tомиленко Сергей Антонович - общественный деятель, журналист (по согласию)
  • Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель (по согласию)
  • Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель (по согласию).

Напомним, Офис Президента анонсировал создание Совета по вопросам свободы слова еще в июле. Аналогичные советы с представителями региональных СМИ предлагается создать при каждой областной госадминистрации.

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