Президент утвердил положение о Совете и его персональный состав.

Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Об этом говорится в указе на сайте президента.

Согласно тексту Указа, Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В состав Совета вошли:

Миський Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)

Бурмагин Александр Александрович - юрист (по согласию)

Влащенко Наталья Викторовна - журналист, продюсер (по согласованию)

Городецкая Ирина Олеговна - юрист (по согласию)

Гуменюк Наталья Петровна - журналист (по согласию)

Дуцик Диана Ростиславовна - общественный деятель (по согласию)

Елизаров Павел Александрович - продюсер (по согласованию)

Кречетов Максим Геннадьевич - журналист (по согласию)

Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель (по согласию)

Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор (по согласию)

Писанко Людмила Александровна - редактор (по согласию)

Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель (по согласию)

Tомиленко Сергей Антонович - общественный деятель, журналист (по согласию)

Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель (по согласию)

Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель (по согласию).