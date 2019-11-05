Оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом-4

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны во вторник провел выездное заседание в Золотом-4 в непосредственной близости к линии соприкосновения.

После заседания депутаты провели брифинг для журналистов.

"То, что мы видели сегодня, позволяет сделать вывод, что командование Объединенных сил, подразделения внутренних дел делают все возможное, чтобы в рамках реализации договоренностей обеспечить максимальную безопасность для местных жителей и сохранения интересов Объединенных сил и Украины в целом", - заявил журналистам депутат Михаил Забродский из "Европейской солидарности".

Депутатка Ирина Верещук из "Слуги народа" в свою очередь рассказала, что члены комитета ознакомились с условиями, в которых несут службу военные в этом районе. "Мы увидели кухни, увидели их быт, как они проживают, проводят свободное время, заступают в наряды и так далее. Можем доложить: все в удовлетворительном состоянии", - сказала Верещук.

"Что касается жителей... люди ждали разведения, они хотят, чтобы здесь находилась украинская армия. Донбасс - это Украина, Крым - это Украина - все это знают. Здесь нет сепаратистов, нет врагов Украины", - сказала депутатка.

Сергей Левочкин из пророSSийской фракции ОПЗЖ сообщил, что сегодняшняя поездка депутатов - это сигнал о готовности парламента принимать необходимые законы для мирного процесса.

"Здесь, в Золотом, проходят конкретные шаги по приближению мира в нашей стране. Мы пообщались с военными, пообщались с жителями Золотого - мы видим, что все люди хотят одного - мира", - сказал депутат.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Это стало неожиданностью для украинской общественности, потому что штаб ООС несколько дней до этого сообщал об обстреле на этом участке.

1 ноября процесс разведения завершился, после саперы приступили к разминированию участка.