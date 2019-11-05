Оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом-4

Депутаты пообщались с военными и местными жителями.

Оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом-4
Фото: facebook.com/odalug

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны во вторник провел выездное заседание в Золотом-4 в непосредственной близости к линии соприкосновения.

После заседания депутаты провели брифинг для журналистов.

"То, что мы видели сегодня, позволяет сделать вывод, что командование Объединенных сил, подразделения внутренних дел делают все возможное, чтобы в рамках реализации договоренностей обеспечить максимальную безопасность для местных жителей и сохранения интересов Объединенных сил и Украины в целом", - заявил журналистам депутат Михаил Забродский из "Европейской солидарности".

Депутатка Ирина Верещук из "Слуги народа" в свою очередь рассказала, что члены комитета ознакомились с условиями, в которых несут службу военные в этом районе. "Мы увидели кухни, увидели их быт, как они проживают, проводят свободное время, заступают в наряды и так далее. Можем доложить: все в удовлетворительном состоянии", - сказала Верещук.

"Что касается жителей... люди ждали разведения, они хотят, чтобы здесь находилась украинская армия. Донбасс - это Украина, Крым - это Украина - все это знают. Здесь нет сепаратистов, нет врагов Украины", - сказала депутатка.

Сергей Левочкин из пророSSийской фракции ОПЗЖ сообщил, что сегодняшняя поездка депутатов - это сигнал о готовности парламента принимать необходимые законы для мирного процесса.

"Здесь, в Золотом, проходят конкретные шаги по приближению мира в нашей стране. Мы пообщались с военными, пообщались с жителями Золотого - мы видим, что все люди хотят одного - мира", - сказал депутат.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Это стало неожиданностью для украинской общественности, потому что штаб ООС несколько дней до этого сообщал об обстреле на этом участке.

1 ноября процесс разведения завершился, после саперы приступили к разминированию участка.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
Рада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в КарпатахРада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в Карпатах
РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"
Нефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможнеНефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможне
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Деркач обжалует постановление парламента о формировании комитетовНардеп Деркач обжалует постановление парламента о формировании комитетов
Участок разведения сил в Золотом-4 начали разминироватьУчасток разведения сил в Золотом-4 начали разминировать
Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитетаТри фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
Заседание Рады началось с конфуза с электронной регистрациейЗаседание Рады началось с конфуза с электронной регистрацией
Яременко могут отстранить с поста главы внешнеполитического комитетаЯременко могут отстранить с поста главы внешнеполитического комитета
Полиция контролирует все въезды и выезды в Золотом-4Полиция контролирует все въезды и выезды в Золотом-4
Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандалаГлава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
В "Нацкорпусе" рассказали о текущей ситуации в Золотом-4
Аваков: Украина продолжает экономическое развитие, несмотря на преграды со стороны РоSSииАваков: Украина продолжает экономическое развитие, несмотря на преграды со стороны РоSSии
Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну РадыФракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Последние новости
Подгружаем последние новости