Спонсор "Свободы" сконцентрировал 65 га, выделенных участникам АТО

Бывший депутат теперь контролирует более 110 га в Перемышлянском районе.

Спонсор "Свободы" сконцентрировал 65 га, выделенных участникам АТО
Фото: Макс Левин

Компания бывшего народного депутата, спонсора "Свободы" Игоря Кривецкого стала владельцем 65 га земли во Львовской области, которые в 2017 году один из местных сельсоветов выделил для ведения сельского хозяйства ветеранам АТО.

Об этом пишет "Наші гроші. Львів".

Сельский совет села Стрелки Перемышлянского района выделил для ветеранов 29 паев площадью около 2 га каждый. Среди получателей земли были не только участники АТО, но сотрудники курорта Edem Resort и их родственники

В начале 2019 года их объединили в три больших участка общей площадью 65,51 га. В сентябре 2019 года владельцем этой земли стала фирма ООО "Эко ферма Эдем". Основателем общества является ООО "Узлисся", конечным бенефициаром которого является Кривецкий.

Раньше издание Zaxid.net сообщило, что фирмы, связанные с Игорем Кривецким, уже стали владельцами 52 га в районе Стрелок.

Фактически, сегодня Игорь Кривецкий контролирует более 110 га в Перемышлянском районе.

В Стрелках расположен комплекс Edem Resort Medical & SPA, созданный на основе советской базы отдыха "Узлисся".

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