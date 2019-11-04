С начала сток оккупанты 16 раз обстреляли позиции сил ООС

Во время обстрела в районе Новотошковского находившихся в школе детей эвакуировали в бомбоубежище.

С начала суток боевики 16 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенной "минскими договоренностями" артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 82- и 120-мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 6 обстрелов украинских позиций вблизи Новотошковского, Новолуганского, Хутора Свободного, Крымского и Троицкого.

Во время обстрела в районе Новотошковского находившихся в школе детей эвакуировали в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет, после обстрела обучение продолжилось.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов по позициям ООС возле Водяного, Марьинки, Красногоровки, Пищевика, Старогнатовки и Гнутово.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Продолжается разведение войск на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

На данный момент проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами, по графику она должна продлиться до 9 ноября.

Напомним, командующий ООС Владимир Кравченко сегодня сообщил, что разведение войск на третьем участке Петровское-Богдановка должно начаться 8 ноября, если не будет нарушений режима тишины в течение недели.