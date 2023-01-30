"Відсидітися за спинами інших не вийде": скандал із врученням повісток в Одесі вийшов на новий рівень

У ОК "Південь" відреагували на жорстоке затримання та інцидент із "швидкою" в Одесі.

У зв'язку з використанням військовими "швидкої" для вручення повісток та некоректної поведінки співробітників продовжуються службові перевірки. Про це повідомляє Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки.

"Ці факти припинені та суворо засуджені командуванням Сил оборони. За результатами перевірок буде вжито заходів впливу відповідно до ступеня провини", - йдеться в повідомленні.

Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук вказав на необхідність "якісного, повного та своєчасного забезпечення країни мобілізаційним ресурсом".

"Мобілізація в країні проголошена з початку повномасштабного вторгнення і вона продовжується безперервно. Ми всі в ній задіяні і повинні розуміти, що кожен свідомий громадянин має виконати свій конституційний обов'язок. Ніхто, крім нас, не поповнить мобілізаційний ресурс. А поповнення втрат та створення відповідного резерву - це зрозуміла складова оборони", - заявив Ковальчук.

Також він додав, що Україна потребує захисту, саме тому відсидітися за спинами інших не вийде.

"Тому завдання кожного - виконати свій обов'язок, а не ухилитися від нього, аргументуючи це якоюсь комерційною чи гуманітарною складовою", - зазначив командувач Сил оборони.