Із Запорізької АЕС втік один із призначених «керівників», інші намагаються поїхати під приводом відпусток
В «Енергоатомі» пояснили, що відбувається.
Представники окупаційного керівництва Запорізької АЕС масово просяться у відпустку для того, щоб якнайшвидше залишити Енергодар напередодні контрнаступу ЗСУ. Про це
Колаборанти все частіше виявляють бажання масово «відпочити» ближче до Керченської протоки.
«Щоправда, через критичну нестачу персоналу «керівникам» середньої ланки згоди на це не дають. А ось головний колаборант станції, Юрій Черничук, з 1 травня вже втік з Енергодару до Криму», – уточнили в «Укренерго».
Крім того, колаборанти намагаються терміново знайти собі заміну серед працівників станції – вони підбурюють атомників, щоб ті погодилися виконувати їхні обов'язки.
«Тобто запроданці, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя, ще й патріотам», – наголошується в повідомленні.
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