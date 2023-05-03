Із Запорізької АЕС втік один із призначених «керівників», інші намагаються поїхати під приводом відпусток

В «Енергоатомі» пояснили, що відбувається.

Представники окупаційного керівництва Запорізької АЕС масово просяться у відпустку для того, щоб якнайшвидше залишити Енергодар напередодні контрнаступу ЗСУ. Про це розповіли в НАЕК «Енергоатомі», інформує ZN.ua .

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Колаборанти все частіше виявляють бажання масово «відпочити» ближче до Керченської протоки.

«Щоправда, через критичну нестачу персоналу «керівникам» середньої ланки згоди на це не дають. А ось головний колаборант станції, Юрій Черничук, з 1 травня вже втік з Енергодару до Криму», – уточнили в «Укренерго».

Крім того, колаборанти намагаються терміново знайти собі заміну серед працівників станції – вони підбурюють атомників, щоб ті погодилися виконувати їхні обов'язки.

«Тобто запроданці, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя, ще й патріотам», – наголошується в повідомленні.