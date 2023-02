У Human Rights Watch звинуватили Україну в використанні мін-"пелюсток", підкріпивши це картою з російським Кримом

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у своєму останньому звіті звинуватила українських військових у використанні в Ізюмі Харківської області та його околицях протипіхотних мін "пелюстка", коли ці території ще були окуповані.

Слід зауважити, що це озброєння продовжують використовувати й російські військові.Та у звіті зазначено, що зафіксовано "численні випадки", коли ракети з цими мінами запускали саме біля російських військових об'єктів на окупованих територіях. І хоча більшість типів таких мін встановлюються вручну, в організації стверджують, що ті, які виявили в Харківський області, були розкидані за допомогою ракетних та артилерійських установок і авіації або за допомогою пускових установок.

Правозахисники зазначають, що знайшли підтвердження застосування "пелюсток" в дев'яти районах Ізюма - усі були поруч з позиціями ворожої армії. Є також 11 постраждалих від них цивільних людей.

"Схоже, українські збройні сили розкидали численні наземні протипіхотні міни на території навколо Ізюму, що призводить до жертв серед цивільного населення та створює постійну небезпеку. Російські військові постійно застосовують протипіхотні міни та скоїли жахливі злочини по всій країні, але це не виправдовує використання Україною забороненої зброї", – заявив директор відділу озброєнь Human Rights Watch Стів Гус.

У Human Rights Watch розповіли, що дослідження проводили в Ізюмському районі з 16 вересня до 9 жовтня. Було опитано понад сотню людей. Серед них і свідки використання цього озброєння, і постраждалі, а також рятувальники, лікарі та українські фахівці з розмінування. Усі вони підтвердили, що бачили на землі "пелюстки", знали когось, хто підірвався на них, або їх попереджали про наявність мін під час російської окупації Ізюму.

"Застосування будь-яких протипіхотних мін є незаконним. Україна повинна провести ретельне розслідування того, що сталося, і переконатися, що її збройні сили їх не застосовують", — додав Гус.

Також слід зазначити, що у цьому звіті правозахисники опублікували карту, на якій Крим виділений як територія Росії.

Щоправда, згодом у Twitter член керівництва Human Rights Watch Ендрю Стролайн перепросив за це, зазначивши, що Крим - це Україна. Він пообіцяв, що помилку виправлять.

Thanks for pointing that out - yes, the shading is wrong on that map. Crimea is, of course, part of Ukraine, and currently occupied by Russia. We've removed the map from our site; we will fix it; and then we'll repost a proper version.