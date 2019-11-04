Кабмин уволил главу Космического агентства Украины

Дегтяренко отработал только два года из положенных пяти.

Кабинет министров в воскресенье уволил главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко.

Об этом говорится на сайте правительства.

В августе 2017 года его назначили сроком на пять лет.

Дегтяренко родился 6 сентября 1962 года в городе Смела Черкасской области.

В 1979 году окончил Винницкую среднюю школу №2, в 1985 – Ленинградский военно-механический институт по специальности "Двигатели летательных аппаратов".

С июля 1985 года Дегтяренко работает в государственном предприятии "Конструкторское бюро "Южное". Прошел путь от инженера до главного конструктора и начальника главного научно-технического подразделения ГП "КБ "Южное" по системному проектированию боевых и космических ракетных комплексов.

Он работал над разработкой, испытаниями и постановкой на производство ракеты 15А18М; реализацией международных космических проектов "Морской старт" и "Наземный старт" на базе ракеты-носителя "Зенит"; выполнением коммерческого контракта между ГП "КБ "Южное" и американской компанией Orbital по созданию ракеты-носителя "Антарес"; созданием элементов стартового комплекса совместного украино-бразильского проекта космического носителя "Циклон-4"; проектированием, разработкой конструкторской документации, испытанием и постановкой на производство различных модификаций троллейбусов марки "ЮМЗ"; разработкой и опытной отработкой новых городских троллейбусов и автобусов с низким уровнем пола.